Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Straßenverkehrsgefährdung, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Freitag im Bereich der Lange Straße und der Rheinstraße durch seine auffällige Fahrweise aufgefallen. Der Zweiradlenker konnte von einer Polizeistreife in der Lange Straße festgestellt werden, nachdem er auf der einspurigen Fahrbahn stark nach links in Richtung Bordstein geriet. In der Rheinstraße fuhr der Rollerfahrer plötzlich in den Gegenverkehr. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen. Durch Ausweichen nach rechts konnte der Rollerfahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Im Anschluss wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach derzeitigem Sachstand dürfte eine medizinische Ursache für die auffällig Fahrweise verantwortlich gewesen sein. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

/ph

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