Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Widerstand gegen Absperrung

Willstätt (ots)

Aufgrund eines Flächenbrands musste die Ortenaustraße am Sonntagnachmittag gesperrt werden. Eine Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hesselhurst war an den Absperrmaßnahmen aus Richtung Willstätt im Einsatz. Gegen 15:30 Uhr fuhr eine Opel-Fahrerin an die Absperrung heran. Die Autofahrerin wurde von der Frau aufgefordert, aufgrund der Löscharbeiten ihr Fahrzeug zu wenden. Die Fahrzeugführerin zeigte sich hiermit nicht einverstanden und beschwerte sich lautstark. Beim anschließenden Wendevorgang unterschätze sie offenbar den Wendekreis ihres Wagens und berührte mit dem Auto den Fuß der Feuerwehrangehörigen. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich die Opel-Lenkerin unerlaubt von der Unfallstelle über den Grünstreifen und den angrenzenden Wirtschafsweg in Richtung Willstätt. Sie konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Die Frau erwartete nun eine Strafanzeige.

/ph

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