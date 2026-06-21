Polizei Düren

POL-DN: Verletzter Motorradfahrer in der Eifel

Nideggen (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der L246 ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 27-jähriger Leverkusener befuhr die L246 aus Schmidt in Fahrtrichtung Brück und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers konnte er die frontale Kollision mit einer Leitplanke nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Fahrer über den Lenker geschleudert und kam etwa zehn Meter weiter im angrenzenden Waldstück zum Liegen. Dabei erlitt er eine Unterschenkelfraktur. Er wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2650,00 Euro. Das Krad wurde durch den ADAC abgeschleppt. Die L246 war für die Bergung und Versorgung des Verletzten, sowie für die Unfallaufnahme kurzfristig komplett gesperrt.

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