Polizei Düren

POL-DN: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag (18.06.2026) an der Einmündung B55/L213 wurden eine Mutter und ihre drei Kinder leicht verletzt. Alle konnten jedoch nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Gegen 16:30 Uhr war die 35-jährige Frau auf der L213 mit ihrem Pkw von Jülich in Richtung Welldorf unterwegs. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ihre drei Kinder im Alter von neun und sieben Jahren. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer, der die L213 in entgegengesetzte Richtung befuhr und auf die B55 nach links abbiegen wollte, hatte den Pkw der Entgegenkommenden nach eigenen Angaben übersehen. Beim Abbiegevorgang kollidierten beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Unfallverursacher, ein 41-jähriger Mann aus Aldenhoven blieb bei dem Unfall unverletzt. Der umgehend informierte Rettungsdienst verbrachte die 35-Jährige und ihre Kinder zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Die Fahrzeuge der Beteiligten wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Abschleppdienste mussten sie an der Unfallstelle bergen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 9.000 Euro. Die Unfallstelle musste im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte zudem ausgelaufene Betriebsmittel.

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