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Polizei Düren

POL-DN: Zweiradfahrer beim Wenden übersehen - Eine Person schwer verletzt

Langerwehe (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17.06.2026) kam es auf der K49 bei Wenau zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Dieser wurde schwer verletzt.

Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschweiler die K49 aus Richtung L12 kommend. Hinter ihm fuhr ein 20-jähriger Mann aus Stolberg mit seinem Leichtkraftrad. Der Pkw-Fahrer beabsichtigte, an der rechtsseitig gelegenen Zufahrt eines Pferdehofs zu wenden, da er sich nach eigenen Angaben verfahren hatte. Dabei übersah er den Zweiradfahrer, der von hinten an dem Pkw vorbeifuhr. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer in einen Graben und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 64-Jährige blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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