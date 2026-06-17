Polizei Düren

POL-DN: Solide Polizeiarbeit führt zur Festnahme mehrerer Pkw-Aufbrecher

Düren/Merzenich/Langerwehe (ots)

Der guten Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei und dem umsichtigen Agieren des Wachdienstes der Polizei Düren ist die Festnahme mehrerer Tatverdächtiger zuzuschreiben, die für eine Vielzahl an Pkw-Aufbrüchen und weiteren Straftaten verantwortlich zeichnen.

Nach einer Serie von Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet Düren sowie in den Ortslagen von Langerwehe und Merzenich, waren im Mai zwei 18-jährige Dürener in das Visier der Ermittler geraten. Einer der beiden konnte bereits am 11.06.2026 festgenommen werden. Die Festnahme seines Kumpanen erfolgte schließlich am 16.06.2026 nachdem er bei einem Ladendiebstahl erwischt worden war, zu dem er mit einem gestohlenen E-Bike anreiste. Gegen beide wurde Untersuchungshaft angeordnet.

In einer zweiten ähnlich gelagerten Tatserie von Pkw-Aufbrüchen ebenfalls im Bereich der Ortslagen Langerwehe und Düren gelang die Festnahme des Tatverdächtigen ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 16.06.2026. Einer aufmerksamen Streifenbesatzung der Wache Düren war die Person in verdächtiger Weise aufgefallen. Bei der folgenden Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Mann aus Langerwehe diverse Aufbruchwerkzeuge mit sich führte. Auch gegen ihn wurde nach seiner Festnahme die Untersuchungshaft angeordnet.

Den drei Festgenommenen wird nach aktuellem Sachstand eine hohe zweistellige Zahl an Pkw-Aufbrüchen sowie weitere Straftaten zugeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei diesbezüglich dauern an.

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