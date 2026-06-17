Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Brand auf Firmengelände

Aldenhoven (ots)

Zwei Mitarbeiter einer Firma in der Industriestraße erlitten am Dienstagnachmittag (16.06.2026) leichte Verletzungen, als sie versuchten ein auf dem Firmengelände ausgebrochenes Feuer zu löschen. Beide mussten medizinisch behandelt werden.

Gegen 17:30 Uhr waren Zeugen auf ein Feuer auf dem Firmengelände aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr informiert. In der Nähe eines Unterstandes war aus bislang ungeklärter Ursache ein Stapel dort gelagertes Verpackungsmaterial in Brand geraten. Mit Feuerlöschern versuchten die zur Hilfe geeilten Mitarbeiter den Brand zu löschen. Hierbei wurden sie durch die sich ausbreitenden Rauchgase leicht verletzt. Der eintreffenden Feuerwehr gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzende Betriebsgebäude zu verhindern. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst verbrachte beide Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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