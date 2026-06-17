PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Brand auf Firmengelände

Aldenhoven (ots)

Zwei Mitarbeiter einer Firma in der Industriestraße erlitten am Dienstagnachmittag (16.06.2026) leichte Verletzungen, als sie versuchten ein auf dem Firmengelände ausgebrochenes Feuer zu löschen. Beide mussten medizinisch behandelt werden.

Gegen 17:30 Uhr waren Zeugen auf ein Feuer auf dem Firmengelände aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr informiert. In der Nähe eines Unterstandes war aus bislang ungeklärter Ursache ein Stapel dort gelagertes Verpackungsmaterial in Brand geraten. Mit Feuerlöschern versuchten die zur Hilfe geeilten Mitarbeiter den Brand zu löschen. Hierbei wurden sie durch die sich ausbreitenden Rauchgase leicht verletzt. Der eintreffenden Feuerwehr gelang es schnell den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzende Betriebsgebäude zu verhindern. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst verbrachte beide Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 10:30

    POL-DN: Zeugensuche - Schwer verletzte Person aufgefunden

    Düren (ots) - Am Montagabend (15.06.2026) wurde ein Mann nahe eines Spielplatzes in der Renkerstraße schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:20 Uhr wurde die Besatzung eines Rettungswagens auf eine am Boden liegende Person aufmerksam. Auf Ansprache teilte der 40-jährige Mann aus Remscheid den Zeugen mit, dass er mit einem Knüppel geschlagen worden sei. Weitere Angaben zur Tat oder möglichen ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:30

    POL-DN: Zusammenstoß zweier Fahrräder - Beide Fahrer verletzt

    Düren (ots) - Im Einmündungsbereich Distelrather Straße / Merzenicher Straße kam es am gestrigen Montag (15.06.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Düren die Distelrather Straße aus Richtung Kölner Landstraße in Richtung Merzenicher Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich fuhr zeitgleich ein 23-jähriger Mann aus Düren mit seinem Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren