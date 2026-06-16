Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche - Schwer verletzte Person aufgefunden

Düren (ots)

Am Montagabend (15.06.2026) wurde ein Mann nahe eines Spielplatzes in der Renkerstraße schwer verletzt aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:20 Uhr wurde die Besatzung eines Rettungswagens auf eine am Boden liegende Person aufmerksam. Auf Ansprache teilte der 40-jährige Mann aus Remscheid den Zeugen mit, dass er mit einem Knüppel geschlagen worden sei. Weitere Angaben zur Tat oder möglichen Tätern machte er nicht. Die Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein in der Notaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Geschädigte erheblich alkoholisiert war. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Der Hergang der Tat und deren Hintergründe sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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