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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Diesel von Baustelle entwendet - Zeugen gesucht

Itterbeck (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 10.04.2026, 13:00 Uhr, und Montag, dem 13.04.2026, 07:00 Uhr, kam es in Itterbeck im Vordergrundweg auf einer Baustelle zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Bagger sowie aus einer weiteren Baumaschine jeweils etwa 150 Liter Diesel. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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