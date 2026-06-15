Polizei Düren

POL-DN: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - Mehrere Fahrverbote drohen

Heimbach / Nideggen / Hürtgenwald (ots)

Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Samstag (13.06.2026) erneut gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf beliebten Strecken in der Eifel durch. Die Messstellen befanden sich in Heimbach, Nideggen und Hürtgenwald.

Im Verlauf der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 127 Geschwindigkeitsverstöße fest. 58 davon entfielen auf Kradfahrende. Für acht Motorradfahrer wird die festgestellte Geschwindigkeit voraussichtlich ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Besonders auffällig war ein Motorradfahrer auf der L15. An einer Messstelle mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde er mit 119 km/h gemessen.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel ist ein Zusammenschluss mehrerer Behörden, die sich regelmäßig über Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit austauschen und gemeinsame Kontrollen durchführen.

Die Polizei Düren wird auch künftig auf den beliebten Strecken der Eifel präsent sein. Ziel bleibt es, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

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