PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Geschwindigkeitskontrollen in der Eifel - Mehrere Fahrverbote drohen

Heimbach / Nideggen / Hürtgenwald (ots)

Im Rahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels (LQZ) führte die Polizei Düren am Samstag (13.06.2026) erneut gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf beliebten Strecken in der Eifel durch. Die Messstellen befanden sich in Heimbach, Nideggen und Hürtgenwald.

Im Verlauf der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt 127 Geschwindigkeitsverstöße fest. 58 davon entfielen auf Kradfahrende. Für acht Motorradfahrer wird die festgestellte Geschwindigkeit voraussichtlich ein Fahrverbot nach sich ziehen.

Besonders auffällig war ein Motorradfahrer auf der L15. An einer Messstelle mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde er mit 119 km/h gemessen.

Der Linksrheinische Qualitätszirkel ist ein Zusammenschluss mehrerer Behörden, die sich regelmäßig über Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit austauschen und gemeinsame Kontrollen durchführen.

Die Polizei Düren wird auch künftig auf den beliebten Strecken der Eifel präsent sein. Ziel bleibt es, die Zahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:20

    POL-DN: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

    Jülich (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Jülich wurden in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden in der betroffenen Wohnung. Ein Zimmerbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Aachener Tor" hatte gegen 01:05 Uhr am frühen Sonntagmorgen für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die meisten Bewohner ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:20

    POL-DN: Unkrautentfernung in zwei Fällen ausgeartet

    Vettweiß/Nörvenich (ots) - Am Freitag (12.06.2026) kam es gleich zu zwei Bränden, jeweils ausgelöst durch die Nutzung von Unkrautbrennern. Die Feuerwehr rückte in beiden Fällen aus. Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Dirlauer Weg, Unkraut mittels eines Unkrautbrenners in ihrem Garten zu entfernen. Nach eigenen Angaben sprang ein Funke auf eine angrenzende Hecke über, die ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:20

    POL-DN: Auffahrunfall endet mit leicht verletzter Person und Strafverfahren

    Düren (ots) - Am Freitagmorgen (12.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Schoellerstraße / Roonstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren