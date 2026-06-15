Polizei Düren

POL-DN: Unkrautentfernung in zwei Fällen ausgeartet

Vettweiß/Nörvenich (ots)

Am Freitag (12.06.2026) kam es gleich zu zwei Bränden, jeweils ausgelöst durch die Nutzung von Unkrautbrennern. Die Feuerwehr rückte in beiden Fällen aus.

Gegen 15:50 Uhr beabsichtigte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Dirlauer Weg, Unkraut mittels eines Unkrautbrenners in ihrem Garten zu entfernen. Nach eigenen Angaben sprang ein Funke auf eine angrenzende Hecke über, die daraufhin Feuer fing und komplett niederbrannte. Die Flammen beschädigten benachbarte Gartenmöbel und Fensterscheiben. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Frau verletzte sich bei dem Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, leicht. Eine medizinische Erstversorgung war nicht erforderlich. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Um 18:30 Uhr brannte in der Vinger Straße das Holz-Anbaudach eines Einfamilienhauses sowie ein Brennholzstapel. Nach Angaben des Hausbewohners entfernte dieser zuvor Unkraut mit einem Abflammgerät. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

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