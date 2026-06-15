Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Ferienwohnungen - Die Polizei sucht Zeugen

Hürtgenwald (ots)

Am Freitagabend (12.06.2026) kam es in der Straße "Simonskall" zu einem Einbruch in ein Gebäude, welches über zwei Ferienwohnungen verfügt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Erdgeschoss des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar. Die Kriminalpolizei ist am Einsatzort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Überwachungskamera filmte die beiden Tatverdächtigen im Eingangsbereich des Hauses. Beide Täter sind ca. 170-175cm groß. Einer der Beiden war mit dunkler Oberbekleidung, einer Jeanshose und weißen Turnschuhen bekleidet. Der zweite Täter trug ebenfalls dunkle Oberbekleidung und eine Jeanshose sowie dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen geben können, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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