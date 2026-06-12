Polizei Düren

POL-DN: Von Unbekanntem angegriffen - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.06.2026) wurde in der Eisenbahnstraße ein Mann von einer bislang unbekannten Person angegriffen und mit einem Messer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 00:05 Uhr war ein 27-jähriger Mann zu Fuß auf der Eisenbahnstraße in Richtung eines dortigen Busparkplatzes unterwegs. Zwischen geparkten Fahrzeugen trat plötzlich ein Mann hervor und drückte den 27-Jährigen nach eigenen Angaben gegen einen geparkten Bus. Der Unbekannte schlug ihm mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht, hielt ein Messer an seinen Hals und bedrohte ihn verbal. Als der Geschädigte um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab und flüchtete in Richtung Bahnhof. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit nicht bekannt und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der 27-Jährige trug leichte Verletzungen davon, benötigte aber keine medizinische Versorgung vor Ort.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 35-40 Jahre alt - Ca. 170cm groß - Dunkler Bart - Mütze - Dunkle Jacke - Helle Cargohose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen machen können, sich an die Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 zu wenden.

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