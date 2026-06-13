Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher fliehen in silbergrauem Ford

Jülich-Selgersdorf (ots)

In der Straße Im Elsenkamp kam es am Freitag (12.06.2026) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gegen 14:30 Uhr hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Nachbarhaus. Er konnte zwei Täter überraschen, die gewaltsam in das Haus eingedrungen sind. Wie sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafften ist noch Gegenstand der Ermittlungen, es wurde komplett durchwühlt. Beim Antreffen durch den Zeugen flüchteten die Täter aus dem Haus und dann weiter mit einem Pkw vom Tatort. Ein mitgeführter Rucksack mit Aufbruchswerkzeug und Wertgegenständen konnte den Tätern noch abgenommen werden.

Sie wurden wie folgt beschrieben:

- männlich - südländischer Phänotyp - dunkle Haare - ca. 180-185cm groß - sportlich

Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen silbergrauen Ford mit dem abgelesenen französischen Kennzeichen AP-063-TY.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen an die Polizei Düren unter der Nummer 02421 949-0 wenden.

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