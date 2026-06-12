Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Sprinter-Diebstahl

Langerwehe (ots)

Zwischen Mittwoch (10.06.2026, 21:00 Uhr) und Donnerstag (11.06.2026, 07:30 Uhr) wurde am Exmouthplatz ein Sprinter entwendet.

Der Nutzer des Fahrzeugs stellte den Mercedes, mit dem Kennzeichen DN-G1908, am Mittwochabend auf einem Parkplatz ab. Als er das Fahrzeug am Donnerstagmorgen aufsuchen wollte, befand sich dieses nicht mehr am Abstellort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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