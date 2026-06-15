Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte schlagen auf Pkw-Fahrer ein - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.06.2026) wurde ein 35-jähriger Mann aus Düren von mehreren unbekannten Personen körperlich angegangen und niedergeschlagen. Sie entwendeten zudem den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 03:15 Uhr war der Geschädigte von der Arbeit zurückgekehrt und gerade im Begriff sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nippesstraße abzustellen, als er von fünf bislang unbekannten Personen attackiert wurde. Die Personen hätten sich zunächst seinem Fahrzeug genähert. Zwei von Ihnen hätten dann unmittelbar begonnen auf ihn einzuschlagen und nach ihm zu treten. Dennoch gelang es dem Angegriffenen, fußläufig zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Sein offenstehendes Fahrzeug samt Zündschlüssel musste er hierbei zurücklassen. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die Täter den Zündschlüssel abgezogen und entwendet hatten. Die Täter hatten sich zwischenzeitlich in Richtung Nideggener Straße entfernt. Das Fahrzeug selber ließen sie unbeschädigt vor Ort zurück. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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