PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte schlagen auf Pkw-Fahrer ein - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13.06.2026) wurde ein 35-jähriger Mann aus Düren von mehreren unbekannten Personen körperlich angegangen und niedergeschlagen. Sie entwendeten zudem den Fahrzeugschlüssel des Geschädigten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 03:15 Uhr war der Geschädigte von der Arbeit zurückgekehrt und gerade im Begriff sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nippesstraße abzustellen, als er von fünf bislang unbekannten Personen attackiert wurde. Die Personen hätten sich zunächst seinem Fahrzeug genähert. Zwei von Ihnen hätten dann unmittelbar begonnen auf ihn einzuschlagen und nach ihm zu treten. Dennoch gelang es dem Angegriffenen, fußläufig zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Sein offenstehendes Fahrzeug samt Zündschlüssel musste er hierbei zurücklassen. Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass die Täter den Zündschlüssel abgezogen und entwendet hatten. Die Täter hatten sich zwischenzeitlich in Richtung Nideggener Straße entfernt. Das Fahrzeug selber ließen sie unbeschädigt vor Ort zurück. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 11:20

    POL-DN: Einbruch in Ferienwohnungen - Die Polizei sucht Zeugen

    Hürtgenwald (ots) - Am Freitagabend (12.06.2026) kam es in der Straße "Simonskall" zu einem Einbruch in ein Gebäude, welches über zwei Ferienwohnungen verfügt. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Erdgeschoss des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, war zum ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 08:31

    POL-DN: Einbrecher fliehen in silbergrauem Ford

    Jülich-Selgersdorf (ots) - In der Straße Im Elsenkamp kam es am Freitag (12.06.2026) zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Gegen 14:30 Uhr hörte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Nachbarhaus. Er konnte zwei Täter überraschen, die gewaltsam in das Haus eingedrungen sind. Wie sich die Täter Zugang zu dem Haus verschafften ist noch Gegenstand der Ermittlungen, es wurde komplett durchwühlt. Beim ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:50

    POL-DN: Zeugensuche nach Sprinter-Diebstahl

    Langerwehe (ots) - Zwischen Mittwoch (10.06.2026, 21:00 Uhr) und Donnerstag (11.06.2026, 07:30 Uhr) wurde am Exmouthplatz ein Sprinter entwendet. Der Nutzer des Fahrzeugs stellte den Mercedes, mit dem Kennzeichen DN-G1908, am Mittwochabend auf einem Parkplatz ab. Als er das Fahrzeug am Donnerstagmorgen aufsuchen wollte, befand sich dieses nicht mehr am Abstellort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren