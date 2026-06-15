Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall endet mit leicht verletzter Person und Strafverfahren

Düren (ots)

Am Freitagmorgen (12.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich Bismarckstraße / Schoellerstraße / Roonstraße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Außerdem stellte sich heraus, dass ein Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße. Als die Ampel im Kreuzungsbereich von grün auf gelb umschaltete, brachte der 31-Jährige seinen Pkw zum Stillstand. Einer hinter ihm fahrenden 40-jährigen Frau aus Düren gelang es nicht mehr, ihren Pkw rechtzeitig abzubremsen und fuhr dem Mann auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 40-Jährige leicht. Eine medizinische Erstversorgung war nicht erforderlich. Der 31-Jährige blieb unverletzt. Allerdings stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1400 Euro.

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