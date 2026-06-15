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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Jülich (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Jülich wurden in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) zwei Personen zum Teil schwer verletzt. Zudem entstand erheblicher Sachschaden in der betroffenen Wohnung.

Ein Zimmerbrand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Aachener Tor" hatte gegen 01:05 Uhr am frühen Sonntagmorgen für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die meisten Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbständig in Sicherheit bringen können. Mithilfe von Anwohnern gelang es den eintreffenden Rettungskräften dann auch schnell, eine letzte noch im Haus befindliche Anwohnerin aus der brennenden Wohnung zu evakuieren. Diese erlitt durch das Brandgeschehen schwere Verletzungen. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte beide zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser.

Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Eine Ausweitung des Schadens konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden, so dass die restlichen Bewohner des Hauses nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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