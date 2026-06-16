Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zweier Fahrräder - Beide Fahrer verletzt

Düren (ots)

Im Einmündungsbereich Distelrather Straße / Merzenicher Straße kam es am gestrigen Montag (15.06.2026) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrradfahrer aus Düren die Distelrather Straße aus Richtung Kölner Landstraße in Richtung Merzenicher Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich fuhr zeitgleich ein 23-jähriger Mann aus Düren mit seinem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg aus Merzenich kommend in Richtung Distelrather Straße. Der 23-Jährige übersah nach eigenen Angaben den von links kommenden 69-

Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrer. In der Folge stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

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