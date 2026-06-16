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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw - Alkoholisierter Unfallverursacher ermittelt

Aldenhoven (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen flüchtete der Unfallverursacher zunächst mit seinem Pkw. Durch Zeugenangaben konnte er jedoch ermittelt und stark alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Durch einen lauten Knall war ein Anwohner der Jülicher Straße am Montagmorgen (15.06.2026) gegen 05:15 Uhr auf einen Verkehrsunfall aufmerksam geworden. Auf der Straße konnte er beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen Pkw gerade versuchte, sein Fahrzeug wieder zu starten. Zuvor war er offensichtlich mit mehreren am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen kollidiert und hatte diese erheblich beschädigt. Noch vor Eintreffen der umgehend informierten Polizei flüchtete er mit seinem Pkw von der Unfallstelle.

Mit den Angaben des Zeugen gelang es den zur Fahndung eingesetzten Polizeibeamten einige Zeit später, den Unfallverursacher und sein Fahrzeug an seiner Wohnanschrift in Düren anzutreffen. Dieser war gerade angekommen und dabei sein Fahrzeug einzuparken.

Da der 24-Jährige Dürener merklich unter Alkoholeinwirkung stand, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 12.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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