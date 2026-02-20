Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnung

Haßloch (ots)

Ein 26-jähriger Haßlocher wurde gegen Mitternacht durch ein Poltern in seinem Badezimmer aufgeschreckt. Als er nachsehen wollte, stellte er fest, dass die Badezimmertür von innen verschlossen war und sich offenbar jemand Fremdes im Badezimmer befand. Nach Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zum Badezimmer der Wohnung des Haßlochers in der Otto-Frank-Straße verschaffte. Als er bemerkte, dass er entdeckt wurde, verließ er die Wohnung auf gleichem Wege. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

