Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht und geflüchtet

Düren (ots)

Am Dienstag (16.06.2026) kollidierte im Kreuzungsbereich Monschauer Straße / Bahnstraße ein Pkw mit zwei parkenden Pkw. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, kehrte aber später zu diesem zurück. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Düren die Monschauer Straße aus Richtung Aachener Straße kommend. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Bahnstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Dürener beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Pkw und kam in der Bahnstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit zwei, am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw und beschädigte diese. Der Fahrer entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit und aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei.

Im Verlauf der Unfallaufnahme kehrte der 20-Jährige selbständig zur Unfallstelle zurück. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde er zur Polizeiwache Düren verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6600 Euro.

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