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Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren und Jülich - Einbrecher festgenommen

Düren/Jülich (ots)

m Mittwoch (17.06.2026) nutzten Wohnungseinbrecher in zwei Fällen die Tatgelegenheit bei sommerlichen Temperaturen durch offenstehende Fenster unberechtigt in Wohnungen einzudringen. In einem Fall konnte ein Täter noch in der Wohnung gestellt werden.

In der Euskirchener Straße in Düren drangen bislang unbekannte Täter am späten Vormittag während einer kurzen Abwesenheit der Wohnungseigentümer durch ein offenstehendes Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Die Täter flüchteten schließlich unerkannt mit eine vierstelligen Summe Bargeld und einer Spielekonsole. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter Telefonnummer 02421 949 - 0 entgegen.

In einem ähnlichen Fall in der Artilleriestraße in Jülich hatte ein Zeuge gegen 06:40 Uhr eine männliche Person dabei beobachtet, wie diese sich widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück verschafft hatte und gerade augenscheinlich im Begriff war, in das Haus einzubrechen.

Durch die umgehend informierte Polizei konnte eine männliche Person noch im Haus angetroffen und gestellt werden. Der 40-jährige Mann ohne festen Wohnsitz ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Räumlichkeiten im Inneren des Hauses konnten teilweise durchwühlt vorgefunden werden. Eigenen Angaben zufolge suchte der Mann lediglich einen Platz zum nächtigen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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