Polizei Düren

POL-DN: Betrugsversuch verhindert - Aufmerksame Sparkassenmitarbeiterinnen und Polizei stoppen Täter

Düren (ots)

Dank des umsichtigen Handelns von Mitarbeiterinnen einer Sparkassenfiliale in der Schenkelstraße konnte am Mittwoch (17.06.2026) ein Betrug zum Nachteil einer 78-jährigen Frau aus Düren verhindert werden. Zudem gelang es der Polizei, eine mutmaßliche Tatbeteiligte zu identifizieren.

Mitarbeiterinnen der Sparkasse hatten die Polizei verständigt, nachdem eine Seniorin hohe Bargeldbeträge von ihren Konten abheben wollte. Im Gespräch mit den Mitarbeitern ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau möglicherweise Opfer einer Betrugsmasche geworden war.

Die 78-Jährige schilderte den eingesetzten Beamten, dass sie bereits am Vortag einen Anruf eines angeblichen Kriminalpolizisten erhalten habe. Dieser habe ihr von einer aktuellen Betrugsserie berichtet und behauptet, ihr Geld auf den Konten sei gefährdet. Um ihr Vermögen zu schützen, solle sie insgesamt 11.300 Euro abheben und zur sicheren Verwahrung an die "Kriminalpolizei" übergeben.

Der Anrufer setzte die Seniorin dabei massiv unter Druck und behauptete unter anderem, sie werde auf dem Weg zur Sparkasse beobachtet. Am Morgen des Tattages habe er erneut Kontakt aufgenommen und sie dazu gedrängt, das Geld schnellstmöglich abzuheben.

Dank der Aufmerksamkeit der Sparkassenmitarbeiterinnen kam es jedoch zu keiner Auszahlung und damit zu keinem finanziellen Schaden.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen fiel den eingesetzten Beamten in der Nähe der Wohnanschrift der Seniorin eine 31-jährige Frau aus Aachen auf, die sich auffällig verhielt und die polizeilichen Maßnahmen beobachtete. Als die Frau kontrolliert wurde, entfernte sich ein Fahrzeug, das zuvor in unmittelbarer Nähe angehalten hatte. Die 31-Jährige ist bereits wegen verschiedener Delikte, darunter auch Betrugsstraftaten, polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund der vor Ort gewonnenen Erkenntnisse erhärtete sich der Verdacht, dass die Frau im Zusammenhang mit dem geplanten Betrug stehen könnte. Ihr Mobiltelefon wurde sichergestellt.

Gegen die 31-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Betruges eingeleitet. Die Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Tatbeteiligten, dauern an.

Die Polizei Düren bedankt sich ausdrücklich bei den aufmerksamen Mitarbeiterinnen der Sparkasse. Ihr umsichtiges Handeln verhinderte, dass die Seniorin um mehr als 11.000 Euro gebracht wurde.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche:

- Die Polizei fordert niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zur "sicheren Verwahrung" an. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Vermögenswerte oder Kontostände. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. - Ziehen Sie Angehörige oder Vertrauenspersonen hinzu. - Wenden Sie sich bei Zweifeln direkt an die Polizei oder Ihre Bank über die Ihnen bekannten Telefonnummern.

Wer einen solchen Anruf erhält, sollte misstrauisch sein und keine Forderungen der Anrufer erfüllen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell