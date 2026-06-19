Polizei Düren

POL-DN: Am Donnerstagmorgen (18.06.2026) geriet das Zimmer einer Wohnunterkunft für Erntehelfer in der Straße "Veitzheim" in das Visier von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen.

Vettweiß (ots)

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zum Zimmer eines Erntehelfers, welches sich im Erdgeschoss befindet. Aus dem Zimmer wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld entwendet.

Zeugen beobachteten eine verdächtige Person, bei der es sich um den Täter handeln könnte. Der Mann wurde als männlich, ca. 35 Jahre alt, 1,60m groß und ungefähr 70kg schwer beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt sowie eine blaue kurze Jeanshose und seine beiden Arme waren tätowiert.

Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatorts gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421-949 0 an die Polizei Düren zu wenden.

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