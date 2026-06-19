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Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzter nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bertram-Wieland-Straße / Zur Kesselkaul wurde am Donnerstagabend (18.06.2026) gegen 23:06 Uhr ein 47-jähriger Mann aus Kreuzau leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Straße "Zur Kesselkaul" in Fahrtrichtung Eintrachtstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem 47-jährigen Pedelec-Fahrer aus Kreuzau, der die Bertram-Wieland-Straße befuhr.

Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des Kreuzauers. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei der Überprüfung des Pedelecs ergaben sich zudem Hinweise auf technische Veränderungen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.600 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Konsums berauschender Mittel sowie wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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