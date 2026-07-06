Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Autos auf Parkplatz einer Saunalandschaft in Brand gesetzt - Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagabend gerieten auf dem Parkplatz einer Saunaanlage an der Osnabrücker Straße zwei geparkte Pkw in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 17:15 Uhr ging bei Feuerwehr und Polizei die Meldung ein, dass auf dem Parkplatz einer Saunaanlage zwei Fahrzeuge brennen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte, vermummte männliche Personen dabei, wie sie einen Seat Leon und einen Ford S-Max mithilfe einer bislang unbekannten Substanz in Brand setzten.

Durch die Flammen wurde zudem ein in unmittelbarer Nähe geparkter Kia Sportage beschädigt. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung eines nahegelegenen Alpakahofes. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

männlich

etwa 170 bis 175 cm groß dünne Statur schwarze Hose schwarzes T-Shirt

Person 2:

männlich

etwa 180 bis 185 cm groß schwarze, längere lockige Haare (über die Ohren) weiße Jacke mit Kapuze dunkle Sneaker

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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