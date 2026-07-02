LPI-J: Sachbeschädigung Bad Sulza - Zeugen gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots) - Unbekannte haben in Weimar ein Banner von einem Gebäude der Lebenshilfe gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter im Tatzeitraum zwischen dem 16. Juni und dem 29. Juni 2026 zu dem Gebäude "Über der Nonnenwiese". Dort durchtrennten sie die vier Befestigungsseile eines in etwa drei bis vier Metern Höhe angebrachten Banners und entwendeten dieses. Anschließend ...

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