Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, A5 - Verkehrsunfall

Ettenheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der A5 in Fahrtrichtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Ettenheim, ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 50.000EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ursache das Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Durch die Kollision wurden insgesamt drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Eine Person erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zur Versorgung der verletzten Person sowie zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen war auch der Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der betroffene Streckenabschnitt der A5 teilweise voll gesperrt werden. Infolgedessen kam es zeitweise zu einem Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Die Vollsperrung konnte um kurz nach 14 Uhr wieder aufgehoben werden. /ERD

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