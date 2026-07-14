Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Polizeieinsatz

Lahr (ots)

Zu einem Polizeieinsatz am Dienstagmorgen kam es an der Schutter im Bereich des Rosenweges. Bei der Polizei meldete sich gegen 8 Uhr eine männliche Person und äußerte, dass er eine Schusswaffe mit sich führe und diese gegen sich selbst richten werde. Nach ersten Erkenntnissen konnte der polizeibekannte 43-Jährige zeitnah im Bereich der Schutter mit einer Schusswaffe in der Hand von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr festgestellt werden. Da er auf die polizeiliche Ansprache nicht reagierte, wurde durch die Beamten ein Warnschuss abgegeben. Der 43 -Jährige konnte im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. /vo

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