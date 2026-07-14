Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall

Forbach (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 2.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B462. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf gegen 18:36 Uhr auf der B462 von Forbach in Richtung Gausbach unterwegs. Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Unwohlseins fuhr sie nach eigenen Angaben im Bereich einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn und überholte dort trotz Rotlicht der Baustellenampel mehrere wartende Fahrzeuge. Eine entgegenkommende 25-jährige Fahrerin eines Audi A3 musste daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Ein hinter ihr fahrender Roller konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Audi auf. Der Roller war mit zwei Personen besetzt. Sowohl der Fahrer als auch sein Sozius erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerinnen des VW und des Audi blieben unverletzt. Die Beamten des Verkehrsdienst Baden-Baden haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

/jg

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