Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ladendieb entwendet Uhr und wird von Ladendetektiv gestoppt

Mainz-Altstadt (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:10 Uhr kam es in einem Kaufhaus in der Mainzer Altstadt zu einem Ladendiebstahl.

Ein 22-jähriger Mann entnahm eine Armbanduhr aus dem Verkaufsregal, entfernte diese aus der Verpackung und steckte sie in seine mitgeführte Umhängetasche. Anschließend passierte er den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen.

Beim Verlassen des Geschäfts wurde der 22-Jährige von einem Ladendetektiv angesprochen. Die entwendete Armbanduhr konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet. Darüber hinaus wurde ihm durch das Kaufhaus ein Hausverbot erteilt.

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