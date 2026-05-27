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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ehrlicher Finder gibt Geldbörse bei Bundespolizei ab

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Erleichtert zeigte sich am Dienstagnachmittag eine 17-Jährige, als die Bundespolizei Kontakt mit ihr aufnahm.

Im Bereich der Erfurter Innenstadt hatte die Deutsche zuvor ihre Geldbörse verloren, inklusive aller Karten und Dokumente. Ein ehrlicher Finder gab diese am Hauptbahnhof bei der Bundespo-lizei ab.

Auf Grund der ganzen persönlichen Dokumente war es für die Beamten nicht schwer, die Eigentümerin zu ermitteln. Diese holte ihr Portemonnaie am Nachmittag in der Dienststelle ab.

Jedem kann so etwas passieren. Ärgerlich sind die Fälle, die nicht so glimpflich ausgehen, weil dann hohe Kosten für die Wiederbeschaffung aller Karten entstehen sowie einige Behördengänge und Verwaltungswege aufwarten. Geben Sie daher stets Obacht auf ihre wichtigen Habseligkeiten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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