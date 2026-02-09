Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend ist ein bislang unbekannter Mann in eine Schule in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den unbekannten Täter, wie er sich gegen 19:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Schule verschaffte. In der Schulküche wurde ein Schrank beschädigt. Der Täter floh anschließend in Richtung Paul-Löwe-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch den Polizeiposten Büchenbronn geführt werden.

Täterbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, kurz rasierte Haare, schwarze Kleidung, führte eine schwarze Sporttasche bei sich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8000 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell