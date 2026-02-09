PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend ist ein bislang unbekannter Mann in eine Schule in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den unbekannten Täter, wie er sich gegen 19:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Schule verschaffte. In der Schulküche wurde ein Schrank beschädigt. Der Täter floh anschließend in Richtung Paul-Löwe-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch den Polizeiposten Büchenbronn geführt werden.

Täterbeschreibung: ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß, kurz rasierte Haare, schwarze Kleidung, führte eine schwarze Sporttasche bei sich.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8000 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 13:15

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Anhänger entwendet - Zeugenhinweise erbeten

    Mühlacker (ots) - Unbekannte haben im Laufe des Samstags einen Anhänger entwendet und sind damit unerkannt entkommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete die Täterschaft zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr einen für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassenen Anhänger, welcher in der Ötisheimer Straße mit einem Sicherung versehen abgestellt worden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Remchingen (ots) - Im Laufe des Freitags ist in ein Wohnhaus in Nöttingen eingebrochen worden. Die Täter nahmen Wertgegenstände von mehreren tausend Euro ansich. Nach bisherigem Sachstand befand sich die Wohnungsinhaberin außer Haus, als Unbekannte in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr in das in der Lutherstraße gelegene Wohnhaus eindrangen. Über ein ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:22

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Pforzheim (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Stiftshofs gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 3:20 Uhr zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 20-jährigen Mitarbeiter einer Diskothek und einer bislang unbekannten, etwa siebenköpfigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren