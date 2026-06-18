Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Gemeinsamer Kontrolleinsatz - Keine größeren Verstöße festgestellt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat am Mittwoch zusammen mit der Stadt Haltern am See sowie dem Zoll einen größeren Kontrolleinsatz durchgeführt. Im Fokus der Maßnahmen standen insgesamt acht Objekte im Stadtgebiet, darunter Barbershops, Kioske sowie kleinere Lebensmittelgeschäfte. Nach den Überprüfungen zogen die Einsatzkräfte ein überwiegend positives Fazit: Es wurden keine größeren Verstöße festgestellt.

Während des Einsatzes in Haltern am See wurden auch mehrere Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Verstöße gab es keine.

Der gemeinsame Kontrolleinsatz fand in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt, vor allem im Bereich der Innenstadt.

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