Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Mann nach Diebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Zwei Männer sollen zwei Handys aus einem Geschäft an der Hansastraße entwendet haben. Sie waren mit einem Sicherungskabel an der Handyauslage gesichert. Die Kamera der Filiale konnte die Tatverdächtigen dabei erfassen. Durch Ermittlungsarbeit konnte bereits ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nun wird der zweite bislang unbekannte Mann durch die Polizei gesucht. Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?
Die Fotos und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/206994
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 -2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell