Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach Diebstahl gesucht

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Zwei Männer sollen zwei Handys aus einem Geschäft an der Hansastraße entwendet haben. Sie waren mit einem Sicherungskabel an der Handyauslage gesichert. Die Kamera der Filiale konnte die Tatverdächtigen dabei erfassen. Durch Ermittlungsarbeit konnte bereits ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nun wird der zweite bislang unbekannte Mann durch die Polizei gesucht. Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Die Fotos und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/206994

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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