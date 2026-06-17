Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Bankkarte gestohlen und Geld abgehoben - Fotofahndung

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Tatverdächtigen. Sie soll die Geldbörse einer 70-Jährigen aus Haltern am See gestohlen haben. Anschließend soll sie mit der Bankkarte Bargeld an einem Bankautomaten an der Rekumer Straße abgehoben haben. Die Kamera in der Filiale erfasste die Unbekannte.

Die Fotos und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/fahndung/206841

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell