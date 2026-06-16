Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten/Gelsenkirchen: Polizei sucht 13-jährige Vermisste
Recklinghausen (ots)
Die Polizei Gelsenkirchen sucht aktuell nach einer Vermissten, die sich möglicherweise in Dorsten aufhält. Deshalb wird auch hier im Zuständigkeitsbereich die Bevölkerung gezielt um Mithilfe gebeten. Fotos der 13-Jährigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/206289
Außerdem der Link der Ursprungsmeldung der Polizei Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6292705
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