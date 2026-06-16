Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Gelsenkirchen: Polizei sucht 13-jährige Vermisste

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht aktuell nach einer Vermissten, die sich möglicherweise in Dorsten aufhält. Deshalb wird auch hier im Zuständigkeitsbereich die Bevölkerung gezielt um Mithilfe gebeten. Fotos der 13-Jährigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/206289

Außerdem der Link der Ursprungsmeldung der Polizei Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6292705

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell