Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf der Polizei - 13-jähriges Mädchen vermisst

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung nach einer vermissten 13-Jährigen. Das Kind ist am Mittwoch, 10. Juni 2026, nach der Schule nicht zu ihrem Wohnort zurückgekehrt. Die Gelsenkirchenerin ist von schlanker Statur und etwa 1,65 m groß. Sie trägt graue Jeans und ein schwarzes Oberteil im vergleichsweise auffälligen im "Cosplay-Kleidungsstil".

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mädchens machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212, an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Fotos und die Beschreibung der Vermissten finden Sie unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndung/206289

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