Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten: Einbruch in Einfamilienhaus und Schule

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Sonntag gegen 15 Uhr mussten die Eigentümer eines Einfamilienhauses auf der Siegfriedstraße einen Einbruch feststellen. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Garten verschafft. Von dort aus gelangten sie in das Gebäude, indem die Terrassentür eingeschlagen wurde. Im Einfamilienhaus wurden diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Danach flüchtete die Täter. Es wurde Bargeld entwendet.

Herten:

Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Schule auf der Fritz-Erler-Straße. Im Schulgebäude wurden diverse Türen gewaltsam geöffnet und Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor aus einem Schrank gerissen, jedoch wurde dieser nicht geöffnet.

Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell