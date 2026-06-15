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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Dorstener Straße sind heute Vormittag vier Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger aus Gladbeck wurde schwer verletzt, drei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Besatzung eines Krankenwagens (eine 33-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann) gegen 9.25 Uhr von der Dorstener Straße nach links in die Waldstraße abbiegen. Ein dahinter fahrender 20-Jähriger Autofahrer aus Gladbeck fuhr auf das Heck des Krankenwagens auf. Mit im Auto saß ein weiterer 20-Jähriger aus Gladbeck.

Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste vorübergehend einseitig gesperrt werden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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