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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter belästigt Frau - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein Mann mit auffälliger gelb-grüner Sportjacke hat am Montagvormittag eine Frau aus Marl belästigt. Die 22-Jährige war gegen 11:30 Uhr an einem Marler Einkaufszentrum unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen und belästigt wurde. Unter anderem versuchte er, sie anzufassen. Die Marlerin ging weg, suchte sich Hilfe und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung:

   - ca. 50-60 Jahre alt - ca. 1,60 Meter - 1,65 Meter - vermutlich 
     graue Haare - auffällige gelb-grüne Sportjacke

Hinweise zu dem Vorfall und/oder dem Mann nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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