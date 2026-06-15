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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 17-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei musste am späten Freitagabend zu einem Einsatz Im Stadtgarten ausrücken. Dort wurde vor einem Vereinsheim gegen 23.55 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Vor Ort konnte ein 17-Jähriger aus Gladbeck angetroffen werden, er war schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er von einem unbekannten Täter mit einer Glasscherbe angegriffen. Er wurde wie folgt beschrieben:

   - etwa 19 Jahre alt
   - ca. 1,80m groß
   - kurzes schwarzes Haar, Seitenscheitel
   - längliches Gesicht
   - bekleidet mit einem schwarzen Pullover
   - bekleidet mit einer dunklen Hose

Die Glasscherbe wurde als Beweismittel sichergestellt. Der 17-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war zuvor auf einen Streit auf dem dortigen Parkplatz aufmerksam geworden, dem er - nach eigenen Angaben - eigentlich aus dem Weg gehen wollte. Trotzdem wurde er selbst attackiert. Bei der Auseinandersetzung wurde ebenfalls ein 20-Jähriger aus Essen leicht verletzt. Die Ermittlungen - unter anderem zu den Hintergründen und den Tatverdächtigen - dauern weiter an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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