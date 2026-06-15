Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: PräsenzPlus in der Innenstadt

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Recklinghausen (ots)

Rund um den ZOB hat die Polizei Recklinghausen am späten Samstagabend verstärkt Präsenz gezeigt und Kontrollen durchgeführt.

Die Polizistinnen und Polizisten überprüften rund 50 Bürgerinnen und Bürger. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen jungen Mann ein offener Haftbefehl vorlag, der sofort vollstreckt wurde.

Ziel solcher "PräsenzPlus-Aktionen" ist es, Straftaten frühzeitig zu erkennen und im besten Fall zu verhindern. Durch die sichtbare Polizeipräsenz - mitten im Geschehen- soll das Sicherheitsgefühl der Menschen in Recklinghausen weiter gestärkt werden. Mit "PräsenzPlus" ist die Polizei im Kreis Recklinghausen und in Bottrop regelmäßig und vielfältig im Einsatz. Bei diesem Einsatz unterstütze auch die Bundespolizei.

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