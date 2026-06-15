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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Sexuelle Belästigung im Bus

Recklinghausen (ots)

Eine 14-jährige Dattelnerin wurde am Samstag gegen 19 Uhr in einem Bus sexuell belästigt. Sie saß in der Buslinie 220 in Fahrtrichtung Marl als sich ein unbekannter Mann neben die 14-Jährige setzte. Er habe sie angesprochen und soll sie oberhalb der Bekleidung am Oberschenkel angefasst haben. Anschließend wechselte sie den Sitzplatz. Der unbekannte Mann ist in Recklinghausen an der Humperdinckstraße ausgestiegen.

Personenbeschreibung:

   - circa 30-40 Jahre alt
   - Glatze
   - Kopfhörer
   - Grüner Rucksack
   - Dunkle Hose
   - Schwarze Jacke

Zeugen, die etwas Verdächtigtes gesehen haben, können sich unter der folgenden Telefonnummer 0800/2361 111 melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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