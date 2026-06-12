Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: "PräsenzPlus" - Polizei setzt auf Sichtbarkeit und Bürgernähe

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Recklinghausen (ots)

"Ein Plus an Sicherheit beginnt mit Sichtbarkeit - genau deshalb setzt die Polizei Recklinghausen mit ihrem Präsenzkonzept verstärkt auf Bürgernähe und Präsenz", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Erneut war die Polizei Recklinghausen gestern (11. Juni) mit "PräsenzPlus" gemeinsam mit der Bundespolizei und dem KOD Bottrop rund um den ZOB und den Ehrenpark im Einsatz. Beides sind belebte Orte, an denen oft Verunsicherung und Unbehagen bei den Bürgerinnen und Bürgern entstehen können. "Mit PräsenzPlus wollen wir Nähe schaffen und mitten im Geschehen sein. Uns ist bewusst, dass Sicherheit keine Momentaufnahme ist. Deshalb ist "Präsenz Plus" mehr als regelmäßige Schwerpunkteinsätze, sondern wie in den letzten Jahren fester Teil unserer täglichen Polizeiarbeit," erklärt Zurhausen.

Damit hält die Polizei Recklinghausen auch den Kontrolldruck bei potentiellen Straftätern hoch - für mehr Sicherheit und weniger Tatgelegenheiten.

Hier die Bilanz:

Zwischen dem Vormittag und den Abendstunden waren die Einsatzkräfte vor Ort auf Streife, führten Kontrollen durch und tauschten sich rege mit Bürgerinnen und Bürgern aus. Insgesamt wurden rund 40 Bürgergespräche geführt.

Als die Polizei gegen 17:30 Uhr die Gastromeile bestreifte, wurde sie auf einen mutmaßlichen Drogendeal zwischen zwei Männern aufmerksam. Bei einer Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten konnten Drogen und entsprechend gestückeltes Bargeld finden - beides wurde sichergestellt. Gegen die beiden Männer (29 und 51 Jahre aus Bottrop) wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 51-jährige Bottroper fiel am Abend ein weiteres Mal negativ auf. Er beleidigte und bedrohte einen Polizisten. Er bekam einen Platzverweis. Weil er dem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

An der Paßstraße kontrollierten die Einsatzkräfte einen Mann, der ebenfalls Betäubungsmittel - vermutlich Kokain - konsumierte. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige.

In einem Park im weiteren Umfeld konnte ein weiterer mutmaßlicher Drogendeal beobachtet werden. Der Mann wurde kontrolliert und musste für weitere Maßnahmen zur Polizeiwache.

Während des Einsatzes sprachen die Beamtinnen und Beamten drei weitere Platzverweise aus. Weiterhin kontrollierten sie einen E-Scooter, der nicht versichert war. Der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ist eine Straftat.

Der Verkehrsdienst ahndete während des Aktionstages 13 Geschwindigkeitsverstöße.

Durch den Kommunalen Ordnungsdienst wurden außerdem 13 Verstöße gegen die Stadtordnung festgestellt. Weiterhin fiel den Kräften ein E-Scooter an, auf dem mehrere Personen unterwegs waren.

Die Polizei setzte an dem Kontrolltag auch einen Diensthund und zivile Kräfte ein.

Mehr zum erweiterten Präsenzkonzept "PräsenzPlus" der Polizei Recklinghausen finden Sie auch in der Pressemeldung:

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