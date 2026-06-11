Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Sicher in den Sommerurlaub - Tipps der Polizei für unbeschwerte Reisen

Ein Dokument

Recklinghausen (ots)

Die Sommerferien stehen kurz bevor - für viele Bürgerinnen und Bürger im Kreis Recklinghausen und in Bottrop beginnt die schönste Zeit des Jahres. Damit die Auszeit von Alltag und Beruf nicht durch vermeidbare Zwischenfälle getrübt wird, gibt die Polizei wichtige Hinweise, wie Sie sicher ans Ziel kommen, unbeschwert Urlaub machen und mit komplettem Hab und Gut zurückkehren.

Am 24.06.2026 (Mittwoch) findet dazu passend die Online-Veranstaltung "Sicher Reisen - gut vorbereitet in den Urlaub!" statt, die aus dem Digitalen Beratungs- und Präventionszentrum der Polizei NRW im Polizeipräsidium Köln übertragen wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bereits bei der Anmeldung die Möglichkeit, Fragen einzureichen, die dann während der Veranstaltung von Expertinnen und Experten der Polizei und des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland beantwortet werden. Die Anmeldung für die Online-Veranstaltung ist über folgenden Link möglich: https://beteiligung.nrw.de/k/1026475

Zusätzlich gibt die Polizei folgende Tipps für einen sicheren Urlaub: Die richtige Vorbereitung:

- Fahrzeugcheck: Überprüfen Sie vor Fahrtantritt Reifen, Bremsen, Ölstand und Licht. Ein Pannenset und Warndreieck gehören griffbereit ins Auto. Planen Sie Ihre Route und informieren Sie sich über aktuelle Verkehrslagen. - Reisedokumente: Personalausweis, Reisepass, Führerschein - prüfen Sie die Gültigkeit. Für das Ausland sind ggf. Visa, Impfpässe oder die Europäische Krankenversicherungskarte nötig. - Unterlagen sichern: Machen Sie Kopien wichtiger Dokumente (Ausweis, Ticket, Hotelbuchung) und bewahren Sie diese getrennt vom Original auf - idealerweise digital in einer verschlüsselten Cloud.

Wertsachen nicht im Fahrzeug lassen:

- Lassen Sie Handtaschen, Smartphones, Laptops, Bargeld oder Kameras niemals sichtbar im Auto. Auch der Kofferraum ist kein sicherer Ort - Gelegenheitsdiebe schlagen schnell zu. - Nutzen Sie bewachte Parkplätze, gut beleuchtete Rastanlagen oder (bei Flugreisen) offizielle Langzeitparkhäuser. Lenkradschloss und Alarmanlage schrecken zusätzlich ab.

Vorsicht vor Betrügern und Taschendieben:

- Achtung vor "falschen" Helfern: Seien Sie misstrauisch bei unaufgeforderten Hilfsangeboten (z. B. plötzlicher Reifenpanne, angeblichen Polizisten in Zivil). Verlangen Sie immer echte Dienstausweise, und rufen Sie im Zweifel die örtliche Polizeirufnummer an - nicht die auf der vorgelegten "Karte". - Taschendiebe haben Hochsaison: Tragen Sie Geld, Karten und Smartphones in verschlossenen Innentaschen (keine Po-Taschen!). Auf Märkten, in vollen Bussen oder an Sehenswürdigkeiten gilt: Rucksack immer nach vorne tragen. - Betrugsmaschen: Buchen Sie Ausflüge nur bei seriösen Anbietern. Geben Sie keine Kreditkartendaten auf ungesicherten Websites preis.

Einbrecher nutzen leere Häuser und Wohnungen besonders in den Ferien aus. So machen Sie es ihnen schwer:

- Verriegeln statt schließen: Nur zugezogene Türen sind kein Hindernis. Schließen Sie immer zweifach ab - auch bei kurzer Abwesenheit. - Simulieren Sie Anwesenheit durch zeitgesteuerte Lampen (nicht immer gleiches Muster). Rollläden nicht vollständig schließen, das signalisiert Abwesenheit - besser: teilweise hochlassen. - Außenbereich sichern: Gartenmöbel, Leitern oder Mülltonnen sollten nicht als Kletterhilfe dienen. Hecken niedrig schneiden - für bessere Sicht. - Bitten Sie vertraute Nachbarn, täglich den Briefkasten zu leeren und nach dem Haus zu sehen. - Social-Media-Verzicht: Posten Sie keine Reisedaten oder Urlaubsfotos, solange Sie noch unterwegs sind - das ist eine Einladung für Einbrecher. Teilen Sie Erlebnisse erst nach der Rückkehr.

Diese und weitere Tipps haben wir auch auf unserer Internetseite für Sie zusammengestellt: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/urlaub-aber-sicher-1

Auf der rechten Seite (der Internetseite) finden Sie auch nochmal die Anmeldung für die Online-Veranstaltung "Sicher Reisen - gut vorbereitet in den Urlaub!" am 24.06.2026.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell