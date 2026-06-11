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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: verdächtiges Auto im Graben - Fahrer nach Flucht gestellt

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei heute Morgen über ein verdächtiges Auto in einer Wohnsiedlung im Stadtteil Wulfen.

Die Polizei traf das Fahrzeug gegen 09:00 Uhr in der Nähe an. Bei Anblick des Streifenwagens gab der Fahrer Gas und flüchtete. Kurz darauf bemerkten die Einsatzkräfte das Auto "An der Wienbecke" im Straßengraben, die Insassen waren weg. Gleichzeitig meldete sich ein Busfahrer bei der Leitstelle. Er erklärte, dass ihm ein Auto aufgefahren sei. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und landete im Graben. Mindestes eine Person kletterte nach dem Unfall aus dem Auto und flüchtete zu Fuß.

Für die Fahndung nach den Insassen setzte die Polizei unter anderem einen Hubschrauber und einen Polizeihund ein. Der Hund konnte am Mittag in der Nähe des Unfallortes einen verletzten Mann aufspüren, bei dem es sich vermutlich um den Fahrer handelt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in Begleitung der Polizei ins Krankenhaus.

Der Busfahrer und die Fahrgäste verblieben unverletzt. Um den Bus kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Das Auto, an dem ein Totalschaden entstand, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Straße "An der Wienbecke" ist weiterhin gesperrt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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