Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/Marl: Mehrere Betrugsversuche - Polizei nimmt zwei junge Männer fest

Recklinghausen (ots)

Ein Betrugsversuch hat am Donnerstagnachmittag einen Polizeieinsatz auf einem Campingplatz in Sythen ausgelöst. Zwei junge Männer konnten festgenommen werden. Sie stehen im Verdacht, bei einem Senior angerufen zu haben, um ihn mit der Betrugsmasche "falsche Polizei" hereinzulegen und an seine Wertsachen zu kommen. Der Senior hatte glücklicherweise sofort Verdacht geschöpft und die "echte Polizei" gerufen. Durch den Streifendienst und die BSD-Kollegen konnten auf dem Campingplatz Zum Dülmener See zwei Tatverdächtige gestellt werden. Die beiden 18-Jährigen aus Essen wurden vorläufig festgenommen. Auch das Auto, mit dem sie unterwegs waren, wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Donnerstag kam es noch zu weiteren Betrugsfällen - vor allem in Haltern am See und Marl. Viele Angerufene regierten richtig, ließen sich auf nichts ein und verständigten die Polizei. In zwei Fällen waren die Betrüger schon bis zur Haustür/Wohnungstür gekommen: Am Breitenweg in Haltern am See wurde ein älterer Mann von einem vermeintlichen Lieferdienst-Mitarbeiter hereingelegt. Der Unbekannte an der Haustür brachte den Senior gegen 16.20 Uhr dazu, ihm die Bankkarte zu geben - unter dem Vorwand, diese müsse ausgetauscht werden. Der Senior übergab die Karte - der mutmaßliche Betrüger flüchtete daraufhin. Er wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80m groß, kurze Haare, dunkel gekleidet, sprach fließend deutsch.

Zu einem ähnlichen Fall kam es außerdem am Donnerstagnachmittag (gegen 14.15 Uhr) auf der Otto-Haarmann-Straße in Marl. Hier erhielt eine Seniorin einen Anruf ihrer angeblichen Bank. Ihr wurde vorgegaukelt, es habe verdächtige Abbuchungen vom Konto gegeben. Noch während des Telefonats klingelte ein Mann an der Tür. Er gab sich ebenfalls als Bank-Mitarbeiter aus und wollte die Bankkarte der Frau mitnehmen, um diese auszutauschen. Als die Seniorin den Ausweis des Mannes verlangte, verschwand er. Der "Abholer" wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,85 bis 1,95m groß, braune Haare, Sonnenbrille, bekleidet mit einem Anzug und Krawatte, sprach deutsch ohne Akzent.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge der Fälle. Wie Sie sich und ihre Angehörigen vor solchen und ähnlichen Betrugsfällen schützen können, haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell