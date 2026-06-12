Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann flüchtet nach Unfall und vor der Polizei

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Recklinghausen verursachte am Donnerstagnachmittag einen Unfall in Herne. Er flüchtete vom Unfallort und später auch vor der Polizei. Die Polizisten konnten ihn kurz darauf stellen und festnehmen.

Eine 33-Jährige aus Herne parkte ihr Auto gegen 16:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Roonstraße in Herne. Als sie ausstieg und gerade in ein Geschäft gehen wollte, hörte sie es "laut scheppern". Daraufhin drehte sie sich um und konnte ein Auto beobachten, das mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Sie konnte ein Recklinghäuser Kennzeichen ablesen und einen Mann hinter dem Steuer erkennen. An ihrem eigenen Auto stellte sie einen Schaden fest. Daraufhin informierte sie die Polizei. Gegen 18:00 Uhr gingen bei der Polizei Recklinghausen Hinweise ein, dass das Auto des Unfallverursachers auf der Hochstraße unterwegs sei. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug dort auch antreffen. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, gab er Gas und flüchtete. Auf der Waldstraße kollidierte der Mann mit seinem Auto mit einem Verkehrszeichen und versuchte dann, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Die Beamten konnten den Mann kurz darauf stellen. Der 34-Jährige aus Recklinghausen hatte eine Tasche mit Betäubungsmitteln bei sich. Außerdem konnte die Polizei Bargeld in entsprechender Stückelung finden, sodass der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln besteht. Alle Beweismittel wurden sichergestellt. Außerdem besitzt der Recklinghäuser aktuell keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

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